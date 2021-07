“A Uesc é a maior invenção da região grapiúna”, vibra reitor

O reitor da Universidade Estadual de Santa Cruz (Uesc), Alessandro Fernandes de Santana, celebra a origem da instituição em Itabuna. “Digo sempre que a Uesc é a maior invenção da região grapiúna. Falo invenção porque foi uma universidade criada aqui e depois reconhecida. Diferente das outras, que são criadas através de um ato seja do governo estadual ou federal”, justificou ele, contabilizando 12 convênios firmados com a Prefeitura Municipal.

Para o professor-doutor, é crescente a proximidade com a população, sobretudo na pandemia que estamos enfrentando. “A sociedade tem recepcionado as ações da universidade de uma maneira que nos deixa extremamente felizes. Recentemente, a Uesc foi classificada como 87ª melhor universidade da América Latina. Isso nos honra, mas o maior reconhecimento é o reconhecimento pela sociedade sul-baiana e do estado da Bahia”, acrescentou.

Mérito reconhecido

O reitor recebeu, segunda-feira (26), o Diploma de Honra ao Mérito, em solenidade promovida pela Câmara de Vereadores, no Teatro Candinha Doria. “Recebo com muita alegria e muita serenidade. Fico honrado pelo vereador Sivaldo [Reis] ter indicado e a Câmara por unanimidade ter conferido esse título”.

Contido, ele fez questão de estender a honraria à instituição de ensino onde já lecionou, coordenou o colegiado do curso de Economia e foi pró-reitor de Extensão – uma carreira, portanto, construída galgando degraus. “Entendo que esse título, mais do que a mim, é à Universidade Estadual de Santa Cruz. A universidade é uma das instituições de maior prestígio do estado da Bahia. Tenho certeza que milhares de pessoas da nossa cidade merecem esse prêmio. Como são poucos, recebo de forma simbólica e tendo a consciência de que é muito mais da universidade do que meu”, ponderou.