A VOTAÇÃO DE ANDREA CASTRO

Ficam me perguntando sobre a votação que Andrea Castro terá em Itabuna no pleito de 2022. Respondo que não sei, que ainda é muito cedo para qualquer palpite.

Para não ficar sem dizer nada, que seria uma indelicadeza, digo que percebo na pré-candidata ao Parlamento estadual, esposa do prefeito Augusto Castro (PSD), muita disposição e vontade política. Sem dúvida, dois ingredientes indispensáveis em uma disputa eleitoral.

Não conheço o discurso político da primeira-dama, que tem ao seu lado a experiência do alcaide, que já foi duas vezes deputado estadual, não conseguindo o terceiro mandato, pelo PSDB, em decorrência da desistência de ACM Neto (DEM) em concorrer ao governo do Estado no processo sucessório de 2018.



Vou torcer, independente de partido ou rotulações ideológicas, para os candidatos à Assembleia Legislativa do Estado ou à Câmara Federal que tenham domicílio eleitoral e residência aqui em Itabuna.

Quando há uma insistência em relação aos votos de Andrea, especificamente em Itabuna, a resposta é mais de 8 mil votos e menos de 12 se o pleito fosse hoje, obviamente se referindo ao cenário do momento. Amanhã será outro dia, como diz a canção.

Quando querem saber a votação de Andrea mais perto da eleição, lá para o segundo semestre de 2022, busco a religiosidade embutida na sabedoria popular de que o futuro a Deus pertence.

Ainda bem que não encontrei nenhum curioso ateu querendo saber a votação da primeira-dama.