AACCRI e Defensoria Pública reforçam conscientização ambiental

Setembro foi um mês marcado por importantes ações de conscientização ambiental na AACRRI – Associação de Agentes Ambientais e Catadores de Materiais Recicláveis de Itabuna. Em parceria com a Defensoria Pública do Estado da Bahia, a associação realizou uma roda de conversa com os servidores da 4ª Regional, em comemoração ao Dia Mundial da Limpeza.

O encontro aconteceu no auditório da Defensoria e contou com a presença da assistente social Andrea Pires dos Reis, integrante do Núcleo de Gestão Ambiental (NUGAM) da DPE-BA, que conduziu uma apresentação educativa e interativa sobre a importância da coleta seletiva, o destino correto dos resíduos sólidos e os impactos positivos da reciclagem no meio ambiente e na vida dos catadores.

Andrea reforçou que a Defensoria Pública da 4ª Regional é um Ponto de Entrega Voluntária (PEV) e destacou a importância de que todos os servidores realizem a separação correta dos materiais recicláveis, façam a higienização adequada e o descarte no PEV da DPE, de onde a AACRRI realiza a coleta, fortalecendo uma parceria sólida em prol da sustentabilidade e da inclusão social.

A presidente da AACRRI, Carissa Araújo Santos, também participou da atividade, destacando a importância do engajamento coletivo na preservação ambiental e reforçando as parcerias fundamentais com os órgãos públicos que contribuíram para o encerramento do antigo lixão de Itabuna, além de reconhecer o apoio de empresas privadas, como a CVR Costa do Cacau, Biosanear e O Boticário, que vêm colaborando para o fortalecimento das ações da associação e para a valorização dos catadores.

Durante a roda de conversa, os participantes puderam refletir sobre como pequenas mudanças de atitude no dia a dia podem contribuir para reduzir o volume de lixo enviado aos aterros e fortalecer o trabalho das associações de catadores. A AACRRI atua na organização da coleta seletiva em Itabuna, promovendo educação ambiental em escolas, órgãos públicos e empresas, além de gerar trabalho e renda digna para dezenas de famílias.

“A ação reforça o compromisso conjunto da AACRRI e da Defensoria Pública do Estado da Bahia em promover a consciência ambiental, incentivar a responsabilidade compartilhada e valorizar o trabalho essencial dos catadores, protagonistas na construção de um futuro mais sustentável e solidário”, destaca .