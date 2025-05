AACRRI homenageia catadoras de recicláveis no Dia das Mães

A Associação de Agentes Ambientais e Catadores de Materiais Recicláveis de Itabuna (AACRRI) celebrou o Dia das Mães com uma programação especial, um café de manhã que homenageou as catadoras que atuam na coleta seletiva e produção de matérias recicláveis, através do Projeto Recicla Itabuna, que além de contribuir para a conservação ambiental, gera emprego e renda para dezenas de famílias.

O café da manhã, promovido pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, foi marcado pela emoção, reconhecimento e acolhimento. O evento contou com a participação de autoridades que reforçaram a importância da valorização dessas mulheres que, com garra e dignidade, sustentam suas famílias e cuidam do meio ambiente por meio do trabalho com a reciclagem.

Estiveram presentes a Defensora Pública do Estado, Dra. Aline Brito Muller; o Secretário de Educação de Itabuna e Coordenador do Programa Recicla Itabuna, Rosivaldo Pinheiro; a Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos, Sônia Fontes; e o prefeito de Itabuna Augusto Castro.

VALORIZAÇÃO DAS CATADORAS

Durante o café da manhã, todos destacaram o papel fundamental das mães catadoras não apenas dentro de suas famílias, mas também como protagonistas na construção de uma cidade mais sustentável e justa. Os pronunciamentos foram de respeito e gratidão, evidenciando a importância de ações concretas de apoio e valorização dessas trabalhadoras.

O evento foi encerrado com a entrega de presentes às mães, feita pela presidente da AACRRI, Carissa Araújo Santos, como forma de reconhecimento pelo trabalho, dedicação e amor que cada uma deposita em sua jornada diária.

A AACRRI, Defensoria Pública do Estado, Prefeitura Municipal de Itabuna e os seus parceiros, como a CVR Costa do Cacau, responsável pela implantação da Central de Triagem e Reciclagem no bairro Lomanto, reafirmaram seu compromisso com a valorização das Catadoras, especialmente aquelas que, com coragem, desempenham o papel de mães e sustentam suas famílias com dignidade.

“As catadoras são um exemplo de mães e mulheres que através da coleta seletiva e da reciclagem exercem um papel fundamental na nossa comunidade e merecem todo o reconhecimento”, afirma Carissa Araújo.