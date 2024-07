´AACRRI-Ita Pedro Solidário´ coleta seis toneladas de produtos recicláveis

A Associação de Agentes Ambientais e Catadores de Materiais Reutilizáveis e Recicláveis de Itabuna realizou durante o Itapedro 2024, a ação AACRRI-Ita Pedro Solidário, na Arena Rio Cachoeira, que recebeu cerca de 300 mil pessoas durante os quatro dias da festa.

Foram coletadas cerca de seis toneladas de material reciclável, proporcionando aos catadores uma renda extra e evitando que esse material fosse encaminhado ao aterro sanitário. Os agentes ambientais atuaram com o apoio da Secretaria do Trabalho, Emprego e Renda-SETRE, do Governo da Bahia, Prefeitura Municipal-Projeto Recicla Itabuna, FICC, CVR Costa do Cacau, O Boticário, Ministério Público do Trabalho-MPT, Biosanear e Defensoria Pública do Estado, através do Programa Mãos que Reciclam.

VALORIZAÇÃO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL

Este ano, além dos cooperados, o estande da AACRRI recebeu os catadores individuais, com o acolhimento da Defensoria Pública do Estado, oferecendo jantar, lanche, café e água, além das orientações para o uso dos Equipamentos de Proteção Individual- EPIs, fornecidos pela CVR, e dos sacos de rafias utilizados no armazenamento da coleta.

Como parte do processo de valorização dos trabalhadores, a AACRRI adquiriu o material coletado pelos catadores individuais por um preço justo, sem a necessidade dos intermediários, num total de 7 mil reais.

Durante o Ita Pedrinho, foram realizadas ações de educação ambiental, com abordagem aos pais e responsáveis chamando atenção para a coleta seletiva, que evita a disseminação de doenças e contribui para a conservação ambiental.

A SETRE disponibilizou duas técnicas que acompanharam todo o trabalho realizado dos catadores no Ita Pedro. “A AACRRI está de parabéns pela organização, estamos satisfeitos com interação entre os associados e o carinho com que receberam os catadores individuais”, afirmou Alana Sousa, da SETRE.

“Este tem sido um ano diferenciado, além de estar superando um incêndio que atingiu a Central de Triagem, estamos recebendo o apoio de toda a população e pudemos acolher nossos irmãos catadores individuais no estande, sermos recebidos pelos artistas com muito carinho, e ainda cuidar do meio ambiente. Toda gratidão aos nossos parceiros”, declarou Carissa Araújo, presidente da AACRRI.

A assistente social da Defensoria Pública do Estado, Andréa Pires dos Reis, que esteve presente desde a elaboração do projeto da participação da AACRRI para o Ita Pedro e acompanhou os catadores durante o evento disse “que a sensação é de dever cumprido e esse evento confirmou o quanto é importante a união dos parceiros para essas ações tenham êxito”.