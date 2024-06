“AACRRI-Ita Pedro Solidário” vai realizar coleta seletiva na Arena Zé Cachoeira

A Associação de Agentes Ambientais e Catadores de Materiais Reutilizáveis e Recicláveis de Itabuna estará presente no Ita Pedro 2024, realizando a coleta de materiais recicláveis como latas, garrafas pet e papelão na Arena Zé Cachoeira (área de shows), através da ação “AACRRI-Ita Pedro Solidário”.

Os catadores e catadores vão atuar com o apoio da Secretaria do Trabalho, Emprego e Renda-SETRE, do Governo da Bahia, Prefeitura Municipal-Projeto Recicla Itabuna, FICC, CVR Costa do Cacau, O Boticário, Ministério Público do Trabalho-MPT, Biosanear e Defensoria Pública do Estado, através do Programa Mãos que Reciclam estão juntos para que a AACRRI.



Além da coleta nas barracas e espaços da festa, também será montado num posto de coleta. Os agentes ambientais vão atuar com equipamentos de proteção individual- EPIs que garantem a segurança no trabalho, e todo o material coletado será reciclado na Central de Triagem no Bairro Lomanto, gerando emprego e renda para dezenas de famílias.

“Nesta edição do Ita Pedro, a Defensoria Pública do Estado também estará realizando o cadastro dos catadores individuais, que não fazem parte da AACRRI e a CVR Costa do Cacau estará fornecendo os EPIs ”, destacou a assistente social da DPE, Andrea Reis Pires.