AACRRI promove ações de educação ambiental e coleta seletiva na celebração dos 115 anos de Itabuna

Durante as comemorações dos 115 anos de emancipação de Itabuna, na Arena Zé Cachoeira, a Associação de Agentes Ambientais e Catadores de Materiais Reutilizáveis e Recicláveis de Itabuna – AACRRI realizou um trabalho de coleta seletiva e educação ambiental, reafirmando seu compromisso com a sustentabilidade e a inclusão social. No início dos shows, aconteceu uma ação educativa com os barraqueiros, orientando sobre o descarte correto dos resíduos e a importância da reciclagem.

A atuação da AACRRI teve o acompanhamento da assistente social da Defensoria Pública do Estado da Bahia, Andréa Pires dos Reis, por meio do Programa Mãos que Reciclam, que articulou junto à Prefeitura de Itabuna, através da FICC, a estruturação de um espaço aconchegante para os catadores da associação e também para catadores autônomos. A prefeitura, através do Programa Recicla Itabuna, garantiu uma estrutura adequada que proporcionou mais qualidade, segurança e dignidade ao trabalho desenvolvido durante os festejos.

PARCERIAS

Durante os shows da festa de aniversário da cidade, foram coletados 257,8 quilos de plástico, 226,8 quilos de latinhas de alumínio, 44,8 quilos de material misto, 45,8 quilos de papelão, 17,4 quilos de material branco, 17,6 quilos de rejeito e 211,8 quilos de rejeitos, num total de 861,4 quilos de material reciclável, que será processado na Central de Triagem.

A presidente da AACRRI, Carissa Araújo Santos, destacou que “só temos a agradecer ao município por esse olhar mais sensível aos trabalhadores da reciclagem. E esse trabalho só é possível graças ao apoio dos nossos parceiros institucionais, como a Prefeitura de Itabuna, Defensoria Pública, o Ministério Público do Trabalho, o Governo do Estado da Bahia, a CVR Costa do Cacau e O Boticário. Cada parceria fortalece a luta dos catadores e ajuda a construir uma cidade mais limpa, justa e solidária.”

A assistente social da DPE, Andréa Pires, afirmou que “estar junto aos catadores nesse processo é também lutar pelo reconhecimento de sua função social e pela garantia de direitos. Ver a estrutura assegurada durante esse evento, com dignidade e respeito, é um reflexo de como a articulação entre poder público e movimentos sociais pode transformar realidades’.