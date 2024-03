AACRRI realiza Recicla Folia na Lavagem do Beco do Fuxico

A Associação dos Agentes Ambientais e Catadores de Materiais Reutilizáveis e Recicláveis de Itabuna –AACRRI vai realizar uma ação durante a Lavagem do Beco do Fuxico. Nos dias 2 e 3, eles promovem o Recicla Folia, com o tema “O Planeta é nosso maior Bloco, vamos cuidar para preservar”.

Os agentes ambientais vão coletar materiais como latas, plásticos, papelão, vidros e outros produtos recicláveis, que serão encaminhados para a Central de Triagem, que passa por um processo de reconstrução após um incêndio que destruiu material pronto para a comercialização, equipamentos e parte da estrutura.

Com o apoio da Defensoria Pública do Estado, CVR Costa do Cacau, Biosanear, o Boticário e do Projeto Recicla Itabuna da Prefeitura Municipal, a AACRRI vai implantar um ecoponto para recepção de recicláveis ao lado da Praça Adami e coletores móveis, além da distribuição material informativo sobre a importância da coleta seletiva e do descarte correto de lixo.

“Mais uma vez contamos com a colaboração da população no sentindo de facilitar a entrega de material reciclável durante a Lavagem do Beco, o que além de contribuir com o meio ambiente, permite que possamos ampliar o volume de coleta, que garante o sustento de dezenas de famílias”, afirma Carissa Araújo, presidente da AACRRI.