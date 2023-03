AASBA promove Feira de Artesanato em homenagem ao Dia da Mulher

Para celebrar o Dia Internacional da Mulher, a Associação dos Artesãos do Sul da Bahia (AASBA), promove no dia 8 de março, Exposição de Cultura e Artesanato. O evento acontece das 13h às 21h na Praça José Bastos, em Itabuna. Profissionais artesãos, membros da associação vão expor seus trabalhos.

A Exposição contará com apresentações culturais, a exemplo de música ao vivo, com voz e violão, recital de poesias, roda de capoeira, oficinas de artesanato, feira de adoção de Pets em uma parceria com a ONG Bicharada e roda de conversa com professores da UFSB.

Também serão oferecidos serviços de saúde, esclarecimentos jurídicos, serviço de orientação do MEI e linhas de crédito para o Microempreendedor Individual.

“É uma oportunidade de mostrarmos os trabalhos desenvolvidos pelos artesãos filiados a nossa associação, como também levar alegria e prestação de serviços a nossa comunidade”, disse Flávia Oliveira, presidente da AASBA.

A exposição conta com a parceria do Conselho da Mulher, Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB), Caixa Econômica Federal, CESOL, Ong Bicharada, Yogando, grupo de capoeira Cordão de Ouro, Prefeitura de Itabuna através da secretaria da Indústria e Comércio e da FICC, Corpo de Bombeiros e INSS.