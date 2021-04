Abastecimento de água será suspenso em bairros de Ilhéus

Para manutenção das instalações elétricas da captação de água na Barragem do Iguape, o abastecimento em vários bairros de Ilhéus será interrompido, temporariamente, nesta quarta-feira (28) a partir das 10 horas. A previsão é que os serviços sejam concluídos às 17 horas, a partir de quando a operação do sistema será retomada com previsão de regularização total do abastecimento nas 48 horas seguintes.

Localidades afetadas

Subsistema Norte – Sambaituba, Urucutuca, Aritaguá, Iguape, Novo Ilhéus, São Miguel, Jardim Savóia, São José, Barra de Itaípe, São Domingos, Barra Norte e Cachorro Pelado.

Subsistema Centro: Teresópolis, Boa Vista, Princesa Isabel, Esperança, Cidade Nova, Av. Itabuna, Conquista, Tapera, Banco da Vitória, Teotônio Vilela, Banco da Vitória, Vila Cachoeira, Agrovila Frei Vantuy, Pacheco, Basílio, Malhado e Salobrinho.

Nesse período, a Embasa recomenda o uso racional da água armazenada nos reservatórios domiciliares e lembra que os moradores de imóveis com reservatório capaz de atender às necessidades de seus moradores não serão afetados por esta interrupção.

Mais informações podem ser obtidas com o Escritório Local (73 3234-7250), WhatsApp (71 99717-0999) ou pelo 0800 0555 195.