Abatedouro clandestino de pequenos animais é fechado em Itabuna.

Operação integrada da Prefeitura de Itabuna, por meio do Departamento de Vigilância Sanitária da Secretaria Municipal de Saúde, Agência de Defesa Agropecuária da Bahia (ADAB) com o suporte de guarnições do Grupo Ostensivo de Proteção Ambiental (GOPA), da Guarda Civil Municipal (GCM), e da Polícia Militar fechou ao meio-dia de ontem, dia 22, abatedouro clandestino de pequenos animais nas proximidades do condomínio residencial Jardim América, no Nova Califórnia.

Cinco pessoas que atuavam no abatedouro foram presas em flagrante e apresentadas no Plantão da 6ª Coordenadoria Regional da Policia Civil com as carnes e materiais usados no abate para as medidas legais cabíveis. A operação conjunta com as forças de segurança foi fundamental para evitar que os produtos – carne suína – inapropriados chegassem aos pontos de venda com riscos à saúde alimentar da população.

O coordenador do GOPA da Guarda Civil Municipal, Waldir Santos, reforçou que os contatos com o Grupamento Ostensivo de Proteção Ambiental podem ser feitos pelo 153 ou o WhatsApp (73) 98137-0847. “O 153 é da Central de Atendimento da GMC que atende o cidadão de Itabuna 24 horas por dia, de segunda a domingo. Além disso, a população pode enviar imagens e vídeos pelo ZAP. Estaremos prontos”, finalizou.

23.06.2023