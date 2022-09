ABC da Noite reabre após as eleições

Após o sucesso da reabertura do ABC da Noite (fechado por torturantes 30 meses por conta da pandemia), quando centenas de repetentes e aderentes se reuniram no ponto mais tradicional do Beco do Fuxico, em Itabuna, as portas voltam a se fechar.

De acordo com o jornalista Daniel Thame, memorialista e beberialista do ABC, “felizmente, dessa vez é por pouco tempo. O ABC da Noite volta a funcionar após as eleições, sempre aos sábados. A decisão foi tomada pelo Caboco Alencar e sua inseparável companheira, dona Neusa, com o objetivo de evitar dissabores nestes tempos sombrios”.

Afinal, no espaço mais democrático de Itabuna, o que deve -e vai- prevalecer são os sabores das magistrais batidas que só Alencar sabe fazer.