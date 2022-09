Abertas inscrições para 2º Encontro Empreendedor do Sul da Bahia

O 2º Encontro Empreendedor do Sul da Bahia acontece no próximo dia 7, a partir das 15 horas, em Itabuna. Em comemoração ao dia do Empreendedor, deverá estabelecer-se como principal evento gratuito de empreendedorismo da região. A inscrição é gratuita e deve ser feita no link https://www.sympla.com.br/2-encontro-de-empreendedores-do-sul-da-bahia__1717401 .

Trata-se de uma iniciativa do Sebrae, em conjunto com a Associação Comercial e Empresarial de Itabuna (ACI) e a Câmara dos Dirigentes Lojistas de Itabuna (CDL). Segundo o presidente Carlos Leahy, esse ano haverá novidades. “O evento será realizado no Sest Senat e está sendo preparada uma grade de palestras e cases que vai ajudar o empreendedor a ampliar sua visão e ter novas ideias de negócios”.

O empreendedorismo é uma atividade que contribui de inúmeras formas para o desenvolvimento de um país, além de gerar mais empregos formais. “A gente espera que as pessoas saiam inspiradas, energizadas, com vontade de empreender, melhorar e impulsionar seus negócios. Esse é o nosso foco”, finalizou Mauro Ribeiro, presidente da ACI.