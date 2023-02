Abertas inscrições para curso de turismo da UFBA, em parceria com o Governo do Estado

A Universidade Federal da Bahia (UFBA) abriu, na segunda-feira (6), a seleção para o curso de tecnologia em gestão de turismo e desenvolvimento sustentável, na modalidade ensino a distância (EAD). São 200 vagas em cinco zonas turísticas, por meio de parceria com o Governo do Estado, através da Secretaria de Turismo ( Setur-BA), e com a Universidade Aberta do Brasil (UAB).

O curso terá 1,6 mil horas de aulas on-line e duração de três anos, além de uma aula presencial, por mês, nas cidades-polo de Salvador ( Baía de Todos-os-Santos) Camaçari (Costa dos Coqueiros), Itaberaba (Chapada Diamantina), Juazeiro (Vale do São Francisco) e Valença ( Costa do Dendê). Podem participar servidores estaduais e municipais e empreendedores, que atuam no setor e tenham ensino médio completo. As inscrições gratuitas vão até 3 de março, nos sites www.setur.ba.gov.br e www.sead.ufba.br

“É um curso novo, que, em consonância com o Catálogo Nacional de Cursos Superiores de Tecnologia, pretende qualificar profissionais que possam desenvolver o turismo nas suas respectivas regiões. Eles ficarão aptos a exercer diversas atividades no setor”, explica a superintendente de Educação a Distância da UFBA, Márcia Rangel.

A formação vai oferecer conteúdos sobre o diagnóstico do potencial de destinos e produtos, criação e implantação de roteiros, planejamento e gerenciamento, procedimentos em meios de hospedagem, restaurantes e eventos, entre outros, além da aplicação do turismo sustentável.

“ Nosso objetivo é gerar oportunidades para quem já trabalha em segmentos turísticos e aguardava a chance de fazer um curso superior de alto nível, sem custo. Após 36 meses, essas pessoas poderão contribuir no atendimento qualificado aos visitantes, para fortalecer ainda mais o turismo da Bahia ”, ressalta o titular da Setur-BA, Maurício Bacelar.