Abertas inscrições para Oficina de Escrita Criativa em Itabuna

O Espaço Colaborativo de Arte (Ecoar), em Itabuna, receberá na próxima semana a Oficina Intensiva de Escrita Criativa. Orientado pela escritora Polly Moraes, o curso será nos dias 15, 16 e 17 de julho. Mas as inscrições (https://forms.gle/iGrWdVQ63a7ytKZs6) poderão ser feitas até o dia 13.

A referida oficina, dividida em dois encontros de duas horas, terá rodas de conversa, momentos práticos e busca de caminhos para confecção de produtos literários com assinatura individual.

Segundo os organizadores, a pretensão é atender àqueles que querem conduzir a vida de forma lúdica, lidar com as diferenças, reconhecer-se pertencente a um mundo cheio de possibilidades.

No último dia do ciclo, acontecerá a Mostra em Exposição aberta ao público. Nesse momento, os alunos poderão apresentar seus projetos e explicar a trajetória que os trouxe até a finalização do produto.

Quem é

Polly Moraes é formada em Comunicação Social com Habilitação em Jornalismo pela Universidade Jorge Amado – Unijorge, em Salvador, e pós-graduanda em marketing digital.

Tornou-se escritora em 2021 com a publicação do romance fictício Multicor (disponível em formato e-book na Amazon.

A Oficina Intensiva de Escrita Criativa tem os seguintes apoios: Guilda Cacilda Composições Artísticas, Movimento Popular (R)existir e Espaço Colaborativo de Arte – Ecoar.

Mais informações pelos telefones/WhatsApp (71) 9 9258-6332 (Polly Moraes) ou (73) 9 8810-2561(Hans Muller).