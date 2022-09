Abertas inscrições para oficinas de teatro e tear manual no Centro Cultural Teosópolis

Estão abertas a partir desta segunda-feira(26), as inscrições para as oficinas de teatro e tear manual que serão ministradas no Centro Cultural Teosópolis. Para se inscrever o interessado deverá dirigir-se ao CCT, Centro Cultural Cacilda Lourenço Silva, localizado na Rua C, 298, Praça dos Eucaliptos, no bairro da Conceição, em Itabuna ou pelo telefone(73)98810-0013.

Para a oficina de teatro a inscrição são dois quilos de alimentos não perecível. A oficina será ministrada pelo professor Pedro Albuquerque no período de três de outubro a dois de dezembro.

Já a oficina de tear manual acontece de três a trinta de outubro. A inscrição terá um custo de 15 reais, recurso que será usado para compra de materiais para confecção do tear. Quem vai ministrar a oficina é o professor e artesão Anselmo Góes que é graduado em história pela Uesc.

As aulas acontecem às segundas e sextas-feiras, das 14 às 17 horas. “Esperamos a participação das pessoas que podem transformar o aprendizado em uma profissão”, diz a professora da UESC, Janete Ruiz de Macedo curadora do espaço.