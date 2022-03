Abertas vagas em curso de MEI para beneficiários do Auxílio Brasil

A partir desta terça-feira (29), estarão abertas vagas para o curso de capacitação voltado àqueles que tenham interesse em se tornar Microempreendedor Individual (MEI). É uma parceria entre Prefeitura de Ilhéus, IFBA (Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia) e o Programa Qualifica Mais Progredir

No total, serão ofertadas 500 vagas destinadas aos beneficiários do Programa Auxílio Brasil (antigo Bolsa Família), que tenham mais de 18 anos e ensino fundamental completo.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até o dia 4 de abril no CRAS Sul, Cras Vilela, Núcleo de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), localizado no Malhado, Escola Municipal de Sambaituba e IFBA Campus Ilhéus, de segunda a sexta-feira, das 11 às 15 horas ou através do formulário eletrônico. Clique aqui

Emprego e renda

De acordo com a Secretaria de Promoção Social e Combate à Pobreza (SPS), a capacitação terá duração de três meses e incluirá os seguintes módulos: Empreendedorismo, Logística e Gestão e Comércio.

“Nosso trabalho é fazer com que as pessoas mais vulneráveis possam implementar seu próprio negócio e gerar emprego e renda para outras pessoas”, salientou o prefeito Mário Alexandre.

Os interessados devem apresentar CPF; comprovante de residência; histórico escolar ou declaração de conclusão do Ensino Fundamental; comprovante do número de inscrição social (NIS); comprovante de inscrição no Auxílio Brasil; certificado de vacinação contra a Covid-19 ou cartão de vacinação (obrigatório).