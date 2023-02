Abertura da Lavagem do Beco reúne 40 mil pessoas; tem mais duas noites

Com sede do clima de Carnaval, uma multidão estimada em 40 mil pessoas curtiu a abertura da 42ª Lavagem do Beco do Fuxico, em Itabuna. A galera foi curtir a banda a Zorra, Charanga da Alegria, o eterno Edu Casanova trazendo clássicos do axé e a cobiçada sofrência de Thiago Aquino.

A lavagem propriamente dita rola nesta sexta-feira e a noite promete ainda mais, entre a Alameda da Juventude e a Avenida Beira-Rio. Sobem ao palco as bandas Afrodisíaco, Parangolé e Pecados Capitais.

Para o sábado, fechando os três dias de folia, rola bailinho infantil a partir das 14 horas, e à noite tem Boyzinho, Dani Matos, DJ Day, La Fúria e O Índio.

Tempero de forró

Uma das atrações na primeira noite de festa foi o Forró do Cariri, para mergulhar a galera no clima. Porque e FICC (Fundação Itabunense de Cultura e Cidadania), organizadora do evento, anunciou a 2ª edição do ItaPedro – o maior São Pedro de todos os tempos.