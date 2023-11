Abra o fluxo!

Hoje mesmo estava passando aqueles bons e velhos minutos gastos no Instagram, quando me deparei com uma frase que me prendeu, meu amado leitor: “O hábito de agradecer libera o fluxo para receber”.

Percebe a profundidade e verdade disso? Pegue seu copo d’água fresquinha aí porque está um calor da moléstia e me acompanhe aqui nesse raciocínio.

Fiquei refletindo alguns minutos e pensando na quantidade de tempo gasta com reclamação, chatice, coisa pequena, em enxergar só a parte vazia do copo, sabe? Como é que nosso olhar vai estar treinado para reconhecer, visualizar, apreciar, identificar o que é bom se está acostumado só a mirar no negativo? As coisas boas vão chegar, bater à nossa porta e a gente nem vai abrir por achar que alguém está incomodando e enchendo nosso saco.

A Gratidão é uma constância, é uma forma de viver e de apreciar a vida. E cultivar a Gratidão por todas as coisas, por tudo que nos acontece é mais uma decisão do que uma ação, propriamente dita. São lentes que a gente escolhe, decide colocar para enxergar o mundo. E eu te pergunto: por que não decidir ser grato por todas as coisas? Por que não começar a agradecer pelo que já existe aí na sua vida, meu amado ser que lê estas linhas aí do outro lado. E eu tenho certeza que não tem pouca coisa.

A gente insiste em olhar para frente com olhos de falta, de separação, de luta, de guerra, de escassez e, muitas vezes, esquece de olhar para o que já foi vivido, pelo caminho trilhado, pelos obstáculos transpostos, pelas dificuldades vencidas, pela força adquirida com os baixos da vida. Esquece de ver a Graça, as bênçãos. Esquece de ser grato!

E aí eu fico aqui, com meus cachos e botões, imaginando o seguinte cenário: a vida, o universo ou quem quer que seja com uma caixinha mais enfeitada que jegue em dia da Lavagem do Bonfim, com um laço bem grande, um presentão incrível para ser dado e aproveitado na máxima potência e, na hora de dar o presente, perceber que quem vai receber não está aberto, não está pronto, não vai saber usar aquilo que está na caixinha como se deve. Vai ser uma pérola jogada aos porcos.

Repara que tristeza! Eu não quero isso para mim, não! Deus me livre! E eu desejo que você também não, meu amado leitor…

Eu espero que você esteja aberto para receber, que saiba enxergar a beleza da vida, a grandeza que é estar vivo, que reconheça o quanto é abençoado, o quanto você já venceu, o quanto você já trilhou, o quanto você já conquistou. Olha, pode parecer clichê, mas você já agradeceu hoje por estar vivo? De verdade? As coisas podem até não estar acontecendo exatamente como você queria, mas você está vivo. Tem milhões de células aí dentro do teu corpo que trabalham incessantemente só para te manter vivo. Ó, que delícia!

Você tem de onde sair e para onde voltar. Tem, ao menos, três belas refeições por dia. Tem uma família – que assim como toda família, briga de vez em quando – mas é uma família, é onde você busca reconforto quando precisa, é onde estão as pessoas que realmente seguram tua mão quando você está enfraquecendo.

Percebe a grandiosidade disso tudo? E do quanto a gente reclama por tão pouco?…

Hoje, ao menos por hoje, abra o fluxo!

Crie o hábito de agradecer pelas coisas mais ordinárias da sua rotina, para que as extraordinárias possam encontrar seu endereço, bater à sua porta e serem muitíssimo bem recepcionadas.

Mariana Benedito – Psicanalista e Psicoterapeuta

Instagram: @maribenedito