Abraço marca cobrança de artistas para reabertura do Centro de Cultura Adonias Filho

Atores, poetas, dançarinos, cantores deram um abraço no Centro de Cultura Adonias Filho, no último sábado (6). Mais uma vez, o ato ocorreu como uma forma de cobrar ao governo estadual que conclua a reforma, reabra o equipamento e o devolva à população sul-baiana. Afinal, é um espaço para apresentações, ensaios, um templo a serviço do celeiro de artistas que é Itabuna.

Por lá sempre haviam peças teatrais, exposições, grupos de dança se reuniam para preparar e apresentar peças, instrumentistas treinavam acordes, enfim, uma casa ampla para os mais variados tipos de arte. O público itabunense e de cidades vizinhas também se acostumou a utilizar aquele equipamento.

“Já teve promessas de abrir no ano passado e não abriu, esse ano já teve promessa também. Já abriram editais, inclusive, pra a gente inscrever pra ter pauta e a promessa não foi cumprida; era pra ser reaberto em abril e não foi. Teve gente que perdeu material porque tinha espetáculo programado”, argumentou um dos organizadores da manifestação.

Outro lado

Em março, a assessoria de comunicação divulgou informações sobre o que já foi feito para a requalificação do Centro de Cultura, orçada em R$ 3,6 milhões. A obra inclui reforma no auditório, recuperação do telhado, pintura e substituição das instalações elétricas e hidráulicas. (Relembre aqui).

O Diário Bahia procurou o setor para saber sobre a atual cobrança dos artistas. A resposta que obtivemos é que a reabertura será, “no máximo, no começo de junho”.