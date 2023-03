Academia de Letras de Itabuna abre trabalhos com palestra sobre Ruy Barbosa

Na noite de quinta-feira (2), uma palestra sobre a obra de Ruy Barbosa marca a abertura dos trabalhos de 2023 na Academia de Letras de Itabuna (Alita). A apresentação, com quê de reconhecimento, ficará a cargo do acadêmico Marcos Antônio Santos Bandeira, advogado, juiz aposentado e um dos integrantes daquele grupo de amantes da literatura.

A noite festiva será a partir das 19 horas, no Centro Cultural Teosópolis, situado à Rua C, nº 298, Jardim dos Eucaliptos, bairro Conceição. O nome aqui laureado é bastante apropriado para este momento, pois completa 100 anos exatamente nesta quarta-feira (1º) a morte do escritor. Indiscutivelmente, um baluarte para a Justiça, para o universo do Direito.

“Ele foi um gênio, aquela pessoa excepcional, que estava à frente do seu tempo, se dedicou ao estudo, ao culto do Direito como poucos. Sacrificou a própria saúde, foi estudante do Ginásio Baiano e recebeu medalha de melhor aluno. Aos cinco anos, já conjugava todos os verbos regulares, tinha uma inteligência brilhante. (…) A Lei do Ventre Livre surgiu de um projeto de Ruy Barbosa na Loja Maçônica América em São Paulo, (…) Ele foi o mentor da Constituição”, relatou, com entusiasmo

Novo acadêmico

Logo após a palestra, ocorrerá a posse do novo acadêmico, o escritor adventista Clóvis Silveira Góis Júnior, autor do livro “A Gênese do Adventismo Grapiúna”. Ele ocupará a cadeira de número 34, tendo como patrono Jorge Calmon, e será recepcionado pelo acadêmico Charles Nascimento Sá.

O convite tem como um dos anfitriões o presidente da Alita, professor Wilson Caitano. Conforme os organizadores, o evento ocorrerá de forma presencial e virtual.