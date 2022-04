ACADEMIA DE LETRAS DE ITABUNA (ALITA) EMPOSSARÁ NOVA DIRETORIA

A Academia de Letras de Itabuna – ALITA vai realizar nesta quarta-feira, às 20h, na sede da Universidade Federal do Sul da Bahia – UFSB, a posse da sua nova diretoria. A atual Presidente da instituição, Silmara Santos Oliveira entregará o cargo ao novo presidente Wilson Caitano, encerrando um mandato de 2017 a 2019 (primeiro) e 2020 a 2022 (segundo). O novo gestor é professor da Escola Pio XII e autor de livros infantis.

Para a atual presidente seu mandato teve como principais realizações: o ingresso de seis novos imortais – Charles Sá (professor da UNEB), Sílvio Porto (Diretor da Sicred). Rehenigley Rehem (professora aposentada da UESC), Alessandro Santana (Reitor da UESC) e Joana Angélica Guimarães da Luz (Reitora da UFSB) além do professor Wilson Caitano; a inauguração da nova sala da ALITA; o lançamento da Revista Guriatã no 3, sob a condução do Diretor da revista, o escritor Cyro de Matos; as comemorações dos dez anos da ALITA; o Projeto Liter-Alita e a participação em inúmeras atividades literárias regionais.

“Foi um período de gestão muito produtivo, apesar da pandemia, onde tivemos que nos esforçar muito para manter viva a instituição. Agradeço a todos os confrades e confreiras pela gestão compartilhada que fizemos e quero deixar aqui minha sincera homenagem póstuma a nossa amiga Sonia Maron que muito engrandeceu a nossa Academia com sua condução competente e brilhante”, disse Silmara Oliveira. Ela também desejou muito sucesso ao novo gestor Wilson Caitano, colocando-se à disposição para a continuidade dos trabalhos institucionais.