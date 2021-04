Academia de Letras de Itabuna celebra 10 anos e recebe novos integrantes

A posse de seis novos integrantes marcará, na noite de segunda-feira (19), o aniversário de 10 anos de fundação da ALITA (Academia de Letras de Itabuna). A entidade, que tem entre os fundadores o escritor Cyro de Mattos, os juízes Marcos Bandeira e Sônia Maron, tem abraçado o formato virtual para não interromper as atividades neste tempo tão atípico. O evento, inclusive, será viabilizado pelo YouTube, a partir das 20 horas.

Os novos alitanos a serem recepcionados são os reitores Alessandro Fernandes de Santana, da UESC (Universidade Estadual de Santa Cruz) e Joana Angélica Guimarães da Luz, da UFSB (Universidade Federal do Sul da Bahia); o médico neurologista Sílvio Porto de Oliveira; professores Charles Nascimento Sá; Reheniglei Hehem e Wilson Caitano de Jesus Filho.

Entusiasta para a formação da ALITA, Cyro de Mattos fará uma homenagem à trajetória da entidade. Em seguida, para recepção aos membros que chegam, discursos dos acadêmicos e professores Lurdes Bertol Rocha e Ruy do Carmo Póvoas. Ele também trará uma homenagem a Sônia Maron, ex-presidente daquela Academia de Letras.

Além dos discursos dos empossados, a programação deverá contar com vídeos do professor Ordep José Trindade Serra, presidente da Academia de Letras da Bahia, e do escritor Aramis Ribeiro Costa, ex-presidente daquela entidade e membro correspondente da ALITA.

Valor à literatura regional

A presidente da Academia de Letras, professora Silmara Oliveira, registra a importância deste canal aberto para valorização da literatura regional, de modo a evidenciar a identidade da população e dos lugares desta terra.

“Aqui nós temos um celeiro de pessoas com uma escrita impecável e a Academia de Letras de Itabuna promete estar alinhada com a região, com o futuro; nós acreditamos que muita coisa boa há de ser feita, muita gente boa há de se reunir. Precisamos colocar na literatura e na arte a vida das pessoas”, declarou, entusiasmada.

A posse, que terá como cerimonialista a comunicóloga, cineasta e alitana Raquel Rocha, contará no encerramento com declamação de poemas pelo professor, ator e diretor Jorge Batista, outro integrante da ALITA.