Academia de Letras de Itabuna celebra memória de Adonias Filho em encontro virtual

Os 105 anos de nascimento do escritor sul-baiano Adonias Filho são celebrados nesta sexta-feira (27) e a Academia de Letras de Itabuna (Alita) promove uma live com mesas de discussão para marcar a data. Mediada pela presidente da entidade, Silmara Oliveira, a partir das 16 horas, a transmissão virtual terá a presença da sobrinha-neta do saudoso escritor, escritora Ludmila Bertié; escritor Cyro de Mattos, além dos professores Roberto Sávio (Universidade Estadual de Santa Cruz/Uesc) e Marcus Mota (Universidade de Brasília/UNB).

Patrono da Alita, Adonias Filho é sempre lembrado como um dos nomes mais célebres da literatura regional. Ele foi um mago das palavras, capaz de traçar com sensibilidade um paralelo entre a cultura construída na região do cacau e o universo de cada leitor –onde quer que esteja. É assim com tantas obras icônicas dele, como “Luanda Beira Bahia”, onde aponta semelhanças entre as capitais baiana e angolana.

Os temas e respectivas participações na live, para deleite de todos leitores fãs de saudoso escritor, serão assim distribuídos: As criações de Adonias Filho (Cyro de Mattos); Engenhos adonianos em Luanda Beira Bahia (Roberto Sávio); Perspectivas de Adonias Filho: os textos não-literários (Marcus Mota); Biografia do autor (Ludmila Bertié); Além da mediação, Silmara Oliveira estará encarregada de relembrar obras do escritor em leituras. Além de gerir um museu de Adonias em Itajuípe, terra natal dele, ela assina dissertação de mestrado exatamente sobre as inspirações que fomenta no turismo regional.