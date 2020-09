Academia de Letras de Itabuna elege diretoria e reforça atividades virtuais

Usando a tecnologia como aliada, a Academia de Letras de Itabuna (Alita) utilizou uma transmissão pela internet (live) para eleger, recentemente, a diretoria para o biênio 2020/2021. A professora Silmara Santos Oliveira terá mais um mandato à frente da entidade, voltada para enaltecer a produção literária de autores da região, assim como reconhecer a memória daqueles que se dedicaram à literatura ao longo da história sul-baiana.

A chapa reeleita é composta, ainda, por Lurdes Bertol (vice-presidente); Janete Ruiz de Macedo (1ª secretária); 2ª secretária (Sione Porto); 1º tesoureiro (João Otávio Oliveira Macedo); 2º tesoureiro (Marcos Antônio Bandeira); Editor da Revista (Cyro de Mattos); Conselho editorial (Janete Ruiz de Macedo; Sione Porto e Marcos Bandeira); Diretor da Biblioteca (Ruy do Carmo Póvoas); Diretor de Arquivo (Jorge Batista); Diretora de Informática (Raquel Silva Rocha); Diretora de Comunicação (Celina Silva dos Santos); Diretor de Pesquisa, Projetos e Ações Culturais (Ceres Marylise).

Na reunião, marcada por declamações e explanações sobre livros, ficou definido que a Academia prosseguirá com reuniões mensais através de lives, para os confrades e confreiras compartilharem ideias, escritos e, também, para o lançamento de obras de autores integrantes do grupo.

Aproximar para contribuir

Silmara Oliveira, diante de mais um mandato a ela confiado, agradeceu aos confrades e confreiras pela confiança e ressaltou o quão bem-vindo chega entre eles o formato virtual das atividades da Academia – sobretudo neste momento tão atípico na vida de todos. “Continuar na Alita como presidente estabelece minha relação de respeito a escritores regionais que fundamentam seus textos na história, saberes, cheiros e paisagem da vida local. Tem um sentimento de respeito à memória do patrono da academia, Adonias filho, respaldada pela responsabilidade de salvaguarda da literatura dos participantes, juntamente com os confrades e confreiras”, declarou, entusiasmada.

Ela frisou que a nova diretoria tem bom ânimo e a expectativa de contribuir para a sociedade local com um trabalho que ultrapasse a ideia de uma academia isolada em si mesma, a exemplo das rodas de leitura ocorridas em escolas da comunidade, no período anterior. “É intenção procurar meios de a Alita estar aproximada das instituições que atendam especialmente a alunos, dando dinâmica circular nas suas atividades”, acrescentou.

Deve prosseguir o projeto mais recente da entidade – e já aprovado pela população – o “Sábado Liter-ALITA”. Aos sábados, Silmara Oliveira recebe de forma descontraída um convidado, para tratar do percurso dele na literatura, o olhar sobre o mundo e as perspectivas para a região. Os encontros mais recentes, disponíveis no Instagram (@alitaitabuna), foram com o advogado e juiz aposentado Marcos Bandeira; com o professor, escritor e babalorixá Ruy Póvoas e com o poeta Geraldo Lavigne.