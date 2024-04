Academia de Letras de Itabuna empossa nova diretoria para o biênio 2024/2026

A confreira Raquel Rocha é a nova presidente da Academia de Letras de Itabuna (Alita). Ela tomou posse em concorrido evento na noite de sábado (20), no Rotary Club de Itabuna. Raquel Rocha sucede o escritor Wilson Caetano, que dirigiu a Alita de 2022 a 2024, que comemorou conquistas nos dois anos que dirigiu a entidade. Caetano citou ações do seu mandato como visitas às escolas, reforma do estatuto, sarau de poesias, exposições e lançamentos de livros.

“Fizemos importantes ações como a exposição dos 200 anos de Independência da Bahia, em parceria com o Centro Cultural Teosópolis, o primeiro concurso literário Crônicas do Rio Cachoeira, palestras marcantes como a Cem anos sem Ruy Barbosa, incentivamos a literatura infantil com os encontros Grandes Autores, Pequenos Leitores, fomentamos o livro com o lançamento e relançamento de obras”.

Wilson Caetano agradeceu aos profissionais de imprensa: radialistas e jornalistas e veículos de comunicação da cidade e regionais pelo apoio e divulgação das ações da Alita

Como último ato de seu mandato, Wilson Caetano encaminhou à Câmara Municipal, através do vereador Israel Cardoso, pedido de utilidade pública municipal. “Esperamos que os vereadores avaliem o importante trabalho que a Alita tem promovido em prol da cultura e das artes na nossa cidade”, disse.

A nova diretoria da Academia de Letras de Itabuna (Alita) é composta por Presidente -Raquel Rocha, Vice-Presidente- Lurdes Bertol, 1°. Secretária- Eliabe Moraes, 2°. Secretária- Maria Luísa Nora, 1°. Tesoureiro- Gustavo Veloso, 2°. Tesoureiro- Marcos Bandeira, Diretora da Revista- Margarida Fahel, Diretor de Ações Culturais- Sérgio Sepúlveda, Diretor da Biblioteca – Clovis Junior, Diretora do Arquivo- Heloísa Prazeres, Diretor de Comunicação Social e Marketing- Rafael Gama, Diretor de Projetos e Pesquisas – Gustavo Cunha.

Raquel Rocha exaltou a capacidade da nova equipe que vai dirigir a Alita nos próximos dois anos: “Cada membro desta equipe traz consigo uma riqueza de experiência, capacidades e conhecimentos. Estou profundamente honrada pela confiança de cada um de vocês em trilhar essa jornada junto comigo”, disse a emocionada nova presidente da entidade cultural.

“E eu não posso prosseguir com esse discurso sem agradecer a minha família, o verdadeiro alicerce da minha vida. Eles não são apenas minha base; são minha força cada passo que dou. A eles devo tudo que sou. Tenho uma crença inabalável no poder das artes: da poesia, da literatura, da música, do cinema. As artes têm o poder de transformar o mundo, mudar vidas e, acima de tudo, nos fazer seres humanos melhores”, pontuou a acadêmica.

“E essa jornada só será possível mediante um trabalho em conjunto. Por isso, expresso meus mais sinceros agradecimentos à esta diretoria, que está sendo empossada junto comigo”, ressaltou.

A cerimônia contou com apresentações culturais como o Coral da Ceplac, o Grupo PrAdorar da Igreja Batista Teosópolis. O escritor Rafael Gama quebrou o protocolo recitando poesia, citando o escritor francês Charles Baudelaire, autor do clássico Flores do Mal.

Membro da Alita, o médico Silvio Porto falou em nome da Academia de Medicina. Ao final da cerimônia foi lançada a quinta edição da Revista Guriatã, reunindo em 275 páginas a produção literária de escritores da Alita.