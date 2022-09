Academia de Letras de Itabuna lança hino oficial

A Academia de Letras de Itabuna (ALITA) lançará, no próximo dia 16, o hino oficial que traduz, em palavras e acordes, o clima naquela entidade. Com letra de Cyro de Mattos e música de Marcelo Ganem, será apresentado no auditório do Hospital Beira Rio, às 19h30min, com interpretação do Coral dos Servidores da Ceplac.

A noite contará, também, com o lançamento do livro “Os Saberes nas Narrativas de Jorge Amado”, de Cyro de Mattos, e entrega do terceiro número da Revista Guriatã, com contos, crônicas e poemas de integrantes da ALITA.

Fundada em 2011, a Academia de Letras de Itabuna trabalha para valorizar a literatura regional e as mais diversas formas de manifestações em favor da cultura. Entre os projetos em andamento, a Roda Leitura Sônia Maron, onde os integrantes da entidade vão às escolas, para mergulhar nos livros juntas com as crianças.

Atualmente presidida pelo professor Wilson Caitano, a Alita conta com número diverso de escritores, professores, juízes, advogados, comunicólogos, médicos, pessoas de diferentes formações, mas com uma característica em comum: o apreço pela literatura.