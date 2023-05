Academia de Letras mostra resultado do concurso Crônicas do Rio Cachoeira

A narrativa “Corredeiras com Muitas Histórias”, escrita por Ronaldo Oliveira Santos, aluno da Faculdade Estácio de Sá, em Ilhéus, foi a vencedora do 1º Concurso Literário Crônicas Sobre o Rio Cachoeira. Promovido pela Academia de Letras de Itabuna (Alita), o certame teve resultado divulgado nesta quinta-feira (18).

O segundo lugar foi conquistado por Lucas Correia Santos, com “Três Cidades e um Rio”. Ele está no 5º semestre do curso Interdisciplinar em Linguagens e Suas Tecnologias, na Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB).

Já o terceiro lugar, teve como vencedora a crônica “O Velho Homem e o Velho Rio”, assinada por Marcos Antônio Maurício da Costa, estudante do 5º semestre do curso de Filosofia, da Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC).

A premiação será entregue no dia 27 de maio, às 19 horas, no auditório do Hospital de Olhos Beira Rio, em Itabuna. Os vencedores recebem prêmios em dinheiro e publicação na revista Guriatã, periódico da Alita. O primeiro lugar recebe R$ 3 mil, o segundo R$ 2 mil e o terceiro fica com R$ 1 mil.

O concurso, dirigido aos alunos das faculdades e universidades da região cacaueira, foi coordenado pelas escritoras e professoras Ceres Marylise Rebouças e Margarida Fahel.

Qualidade comprovada

O presidente da Academia de Letras de Itabuna, Wilson Caitano de Jesus Filho, disse que os vencedores estão aptos ao recebimento do prêmio, pois apresentaram a documentação requerida, bem como qualidade técnica e textual aprovada pela equipe julgadora.

O 1º Concurso Literário Crônicas Sobre o Rio Cachoeira tem como objetivos incentivar a criação literária e a revelação de novos talentos no campo da literatura; despertar para uma realidade crucial dessa região, especificamente da cidade de Itabuna e seu entorno, considerando circunstâncias geográficas, histórico-sociais e humanas.

Além disso, visa suscitar o interesse e providências devidas por parte de órgãos públicos, de natureza científica e da população em geral, entre itabunenses e habitantes de municípios adjacentes.