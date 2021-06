Acampamento Teosópolis ganha estação fotovoltaica e moderniza complexo

Todo o complexo do Acampamento Batista Teosópolis está sendo alimentado por uma moderna estação fotovoltaica. O espaço, que pertence à Igreja Batista Teosópolis de Itabuna, está localizado na rodovia Ilhéus-Itacaré, na Vila Juerana, município de Ilhéus.

O equipamento, que recebeu o nome de Manoel Ribeiro Sena, diácono da igreja falecido em abril deste ano, foi um dos principais auxiliares do Pastor Hélio Lourenço e um dos pioneiros e grande incentivador do acampamento Teosópolis. A viúva Carmem Sena esteve presente na homenagem.

A estação proporcionará considerável economia de energia elétrica, além de proteção ao meio ambiente. “Fizemos este investimento na busca de economicidade e também na proteção à natureza, com energia sustentável”, explicou o pastor Geraldo Meireles, presidente da instituição religiosa. Toda a economia conseguida será revertida para projetos sociais da igreja.

O Complexo conta com excelente infraestrutura, com instalações como quatro piscinas, sendo duas infantis, uma para esporte e uma ampla de lazer, além de um campo de futebol de grama, campo de areia para voleybol, espaço para crianças.

Cercado pela natureza, o complexo é um local privilegiado totalmente arborizado e oferece também um restaurante, lanchonete amplo espaço para cultos e reuniões, dezenas de apartamentos e a cinco minutos de umas das mais belas praias do litoral de Ilhéus.

“É uma área para a família para que a pessoa se sinta em casa”, ressalta Meireles. Para a segurança dos hóspedes e dos usuários todas as acomodações são periodicamente limpas e higienizadas para garantir uma excelente estadia. “Com alegria e segurança, tudo é feito com muito amor. Queremos que a família se sinta abençoada em estar aqui”, finaliza Geraldo Meireles.