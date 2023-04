Ação da Campanha de Vacinação contra Influenza nesta quinta-feira para pessoas de 60 anos

A Prefeitura de Itabuna executa ação da Campanha de Vacinação contra Influenza nesta quinta-feira, dia 13, das 8 às 11h, para pessoas de 60 anos ou mais, por meio da Rede de Frio da Secretaria Municipal de Saúde. Será no campus 2 da UniFTC na Avenida Inácio Tosta Filho em frente à Central de Regulação.

A coordenadora da Rede de Frio, Camila Brito, pede para que a população compareça. “Quero fazer esse convite para os moradores de Itabuna para a vacinação contra Influenza. Serão distribuídas 400 senhas. É muito importante que todos se protejam contra a gripe comum e também contra a gripe Influenza A, que é mais perigosa”, disse.

“O objetivo da campanha é reduzir as complicações decorrentes das infecções pelo vírus da gripe que em casos graves pode levar os pacientes a internações e até a óbito. Para vacinação, a documentação necessária é CPF, Cartão do SUS, cartão de vacina e relatório médico atestando a comorbidade dos últimos 6 meses”, reforçou a coordenadora.

Além disso, a Campanha de Vacinação da Influenza acontece nas Unidades Básicas e de Saúde da Família de segunda a sexta-feira, das 8 às 11 horas e das 13 às 16 horas.

Os grupos prioritários da campanha são crianças de seis meses a menores de 6 aos de idade (5 anos,11 meses e 29 dias) ; trabalhadores de saúde; gestantes e puérperas, professores do ensino básico e superior, integrantes das forças de segurança e salvamento.

Ainda, pessoas com comorbidades ou com deficiência permanente, caminhoneiros, trabalhadores do transporte coletivo rodoviário de passageiros urbanos e de longo curso, portuários, população privada de liberdade e funcionários do sistema de privação de liberdade, adolescentes e jovens de 12 a 21 anos de idade sob medidas socioeducativas.