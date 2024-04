Ação da Rede Bahia incentiva pessoas à doação de sangue em todo estado 

Para celebrar a estreia da última temporada de “Sob Pressão”, a Rede Bahia fará uma grande campanha, em parceria com o Hemoba, visando a ampliação os estoques dos bancos de sangue do estado. Segundo o Ministério da Saúde (MS), 1,8% da população brasileira doa sangue de forma regular, ficando abaixo dos 2% ideais definidos pela Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS).

Diante desse cenário, entre os dias 23 e 30 de abril, a Rede Bahia realizará ações nos hemocentros das cidades-sede das afiliadas (confira a lista abaixo). Quem doar sangue nesses dias poderá desfrutar de experiências especiais e temáticas da série. Além disso, no dia D, 27 de abril, haverá uma cobertura multimídia em nossos veículos mostrando as ações para o todo o estado. Quando for doar lembre de dizer o código 0282 ou dizer que você foi através da “Corrente Sob Pressão”.

Confira os hemocentros que receberão as ações:

Salvador

UC Hemoba – Salvador Norte Shopping

Endereço: BA-526, 305 – São Cristóvão – Cep: 41510-000

Funcionamento: de 23 a 30/04, exceto no domingo, das 9h às 18h, com intervalo para o almoço

Maternidade Albert Sabin

Endereço: Estrada do Coqueiro Grande, s/n – Cajazeiras, Salvador – BA, 41340-855

Funcionamento: de 23 a 26/04, das 7h30 às 12h30

Salvador Shopping

Endereço: Av. Tancredo Neves, 3133 – Caminho das Árvores, Salvador – BA, 41820-021

Funcionamento: de 25 a 27/04, das 7h30 às 12h30

Feira de Santana

UCT Hemoba

Endereço: Avenida Presidente Dutra, s/n, Esquina com a Avenida Maria Quitéria, em frente à TV Subaé.

Tel.: (75) 3614-1556

Funcionamento: Segunda a sexta-feira – 7h30 às 17h, e sábado- 7h30 às 12h30

Vitória da Conquista

UCT Hemoba

Endereço: Avenida Filipinas, s/n, Felícia – Cep:45.055-200

Tel.: (77) 3229-2445

Funcionamento: Segunda a terça-feira – 7h30 às 11h30 e 13h30 às 16h; Quarta a sexta-feira – 7h30 às 11h30

Eunápolis

Hemocentro Regional do Extremo Sul

Endereço: Avenida Brilhante, s/n – Pequi, CEP: 45.820-970

Tel.: (73) 3261-1845 Fax (73) 3261-1845

Funcionamento: Segunda-feira – 14h às 17h30; terça e quarta-feira – 8h às 12h e 14h às 17h30, quinta-feira – 14h às 17h30

Sexta-feira atendimento exclusivo para cadastro de medula óssea.

Observação: Para doações em grupo, é necessário o agendamento prévio

Barreiras

Hemocentro Regional Barreiras

Endereço: Rua Paulo Afonso, s/n, Barreirinhas (ao lado do Hospital Municipal Eurico Dutra) – Cep: 47810-608

Tel.: (77) 3613-3799

Funcionamento: Segunda, terça, quinta e sexta-feira – 8h às 12h e 13h às 17h; Quarta-feira: 8h às 12h de 16h às 20h – Coleta noturna

Juazeiro

UCT Hemoba

Endereço: Rua Joaquim Bispo dos Santos, s/n, Santo Antônio – Cep: 48.903-190

Tel.: (74) 3611-7532

Funcionamento: Segunda a quinta-feira – 8h às 11h30 e das 14h às 16h30; Sexta-feira – 8h às 11h30.

*No dia D, 27 de abril, não haverá coleta no Hemoba de Juazeiro