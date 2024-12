Ação do Dezembro Laranja promove conscientização na CVR Costa do Cacau

A CVR Costa do Cacau realizou uma ação de prevenção ao câncer de pele, como parte do “Dezembro Laranja”, uma campanha do Conselho Federal de Dermatologia. A programação, envolvendo colaboradores da empresa, incluiu uma palestra ministrada pela técnica de segurança Tássia Calazans, que abordou temas fundamentais, como a importância do uso regular de protetor solar — fornecido pela empresa como Equipamento de Proteção Individual (EPI) —, a prática de autoexames e a realização de consultas dermatológicas periódicas.

A iniciativa contou com o apoio da Avatim, que ofereceu brindes de cosméticos para os colaboradores. “Essa parceria foi essencial para valorizar a ação e estimular o cuidado diário com a pele, em mais uma ação focada no bem-estar dos colaboradores foi realizada, trazendo um tema de extrema importância, especialmente considerando as várias horas que nossos funcionários passam expostos aos raios solares”, destacou Angelica Tomassini, responsável pelo setor socioambiental da empresa.

“O evento foi uma oportunidade valiosa para reforçar a importância da prevenção e do autocuidado. O engajamento dos colaboradores durante a palestra demonstra que iniciativas como essa são fundamentais para promover a saúde e o bem-estar de todos”, ressaltou Angélica.