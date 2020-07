Ação policial acaba com quatro homens mortos

Suspeitos de assaltos, dentre outros crimes, quatro homens foram cercados pela polícia em um imóvel na zona rural de Belmonte, no sul do estado. Houve tiroteio e eles, baleados, morreram pouco tempo depois no hospital daquela cidade, na noite de quinta-feira, 30.

Fuzis, farta munição e granada foram apreendidos na ação, desenvolvida em conjunto pelo 8° Batalhão da Polícia Militar (BPM/Porto Seguro) e a Polícia Federal. O material estava com os suspeitos, que, segundo foi apurado, se preparavam para assaltar um banco em Belmonte.