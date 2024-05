Acelen apresenta projeto de combustíveis renováveis na Semana de Inovação Ilhéus 2024

A Acelen, empresa de energia que tem como propósito participar ativamente da transição energética do país, confirma presença na Semana de Inovação de Ilhéus 2024, que está acontecendo no centro de convenções da cidade. No evento, será apresentada a Acelen Renováveis e o seu projeto de biocombustíveis a partir da macaúba, planta nativa brasileira com alta produtividade de óleo por hectare e altamente competitiva em relação a outras culturas.

Nesta sexta-feira (24), o gerente de Estratégia Fundiária da Acelen Renováveis, Felipe Bigarelli, será um dos participantes do painel “Energias Renováveis e sustentabilidade” e vai abordar o tema Solução de SAF & Diesel Renovável de baixo carbono – Da semente ao combustível”, 15h30, na Arena Agro. Ele também vai participar da mesa redonda “Perspectivas e desafios para a implementação de energias renováveis no agronegócio”.

A empresa Acelen Renováveis vai investir US$ 13,5 bilhões (aproximadamente R$ 70 bilhões) na produção de biocombustíveis no Brasil*. Será construída uma biorrefinaria na Bahia para a produção de mais de um bilhão de litros por ano de SAF (Combustível Sustentável de Aviação) e Diesel Renovável, que vai movimentar a economia e contribuir para geração de 90.000 postos de trabalho diretos e indiretos, além de reduzir em até 80% as emissões de CO2 ao longo de 20 anos, com a substituição do combustível fóssil.

O projeto da Acelen Renováveis prevê o plantio em área de 200 mil hectares na Bahia e em Minas Gerais, priorizando terras degradadas, por meio de parcerias público/privadas e utilização de agricultura familiar, com captura de 355ton/ha de CO2. A área será o equivalente a 280 mil campos de futebol e, além da Macaúba, serão cultivadas também outras plantas de alto potencial energético.

“O objetivo é implementar um programa de integração com agricultura familiar, pequenos, e médios produtores em 36 mil hectares (20% da base produtiva), gerando oportunidade de renda e fixação do produtor no campo, conciliando demandas da cadeia com as necessidades locais”, informa Bigarelli.

Acelen será uma das maiores produtoras de combustíveis renováveis do mundo e o Brasil vai produzir o combustível do futuro em um projeto “fully sustainable”: econômico, social e ambientalmente.