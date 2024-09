ACI ouviu o candidato a prefeito, Dr. Isaac Nery, nesta segunda-feira

Empresários, a imprensa e a sociedade civil organizada acompanharam a apresentação do Dr. Isaac Nery (PDT), candidato a prefeito de Itabuna no Painel Eleições, desta segunda-feira, 9, na sede da ACI. Seguindo a ordem do sorteio, na próxima segunda-feira, 16, a Associação vai receber a professora Cleonice Monteiro, candidata a prefeita pelo PSOL.

Durante a sua participação, o Dr. Isaac Nery chamou a atenção para medidas de cuidados com a população, através de mais investimentos nos equipamentos de saúde e educação para toda a população. Isso, segundo ele, são fatores fundamentais para atrair novos investidores para a cidade. Ele ainda falou sobre as políticas públicas de apoio aos idosos, ações para a geração de emprego e renda, e a instalação de um complexo industrial localizado às margens da BR 101.

O candidato defendeu a instalação de um espaço organizado para acolher os empreendedores informais que, segundo ele, se queixam da atual instalação. “Vamos organizar o comércio informal de Itabuna para que o pequeno empreendedor não tenha seu comércio fechado. Nós vamos tratar com muita honestidade e responsabilidade essa questão. O nosso projeto é buscar recursos para fazer uma nova central”, declarou.

A série de entrevistas com candidatos é promovida pela Associação Comercial e Empresarial de Itabuna, em conjunto com a CDL, o Sindicom, o Sindicontasul, a Ampesba, o Mesb e o Fórum Empresarial da Bahia. De acordo com o presidente da ACI, Valdino Cunha, o painel com os candidatos “têm sido muito positivo para a entidade que representa grande parte do setor econômico, que é o comércio, e tem sempre a necessidade de dialogar com o setor público”.

Próximos candidatos

Seguindo a ordem do sorteio, na próxima segunda-feira, 16, às 19h, será a vez de ouvir a professora Cleonice Monteiro (PSOL), candidata a prefeita que vai apresentar seu plano de governo na ACI. O último participante será o engenheiro Francisco França (PL), que se apresenta no dia 23 de setembro.