ACI promove Papo de Mulher com entrada gratuita em Itabuna

A Associação Comercial e Empresarial de Itabuna – ACI promove no próximo dia 10 de março o Papo Mulher com o tema “Ansiedade na Contemporaneidade”, às 18h30min. A ação é uma iniciativa do Núcleo de Mulheres empreendedoras e integra o calendário das ações de valorização e capacitação das micro e pequenas empresárias da cidade.

O evento será mediado pelas psicólogas: Priscila Nascimento, Nayane Lemos e Ingride Meireles. O intuito é promover discussões que contribuíam para a melhoria comportamental das empreendedoras, melhorando assim, o desempenho profissional das mesmas.

O Papo Mulher terá entrada gratuita e espera reunir além das integrantes do núcleo, convidadas que empreendem em qualquer ramo de atividade. “Pedimos apenas que as participantes tragam 1kg de alimento para que possamos doar a uma entidade beneficente da cidade”, saliente uma integrante do grupo.

O núcleo de Mulheres Empreendedoras se reúnem quinzenalmente para desenvolver estratégias e ações para impulsionamento comercial. A reunião acontecerá na sede da ACI, na Rua Osvaldo Cruz, nº 56, Edf. União Comercial, 9º andar, Itabuna-Bahia. Outras informações podem ser obtidas através do número (73) 3613-1171.