Acidente com ônibus mata cinco pessoas

Por volta das 03h40 desta quinta-feira (22), uma guarnição do 1º pelotão da CIPRv/Itabuna foi acionada para atender um acidente, tipo capotamento, envolvendo um ônibus de turismo que fazia a linha Vitória da Conquista/Porto Seguro, na BA-670, Km 71, na Ponte do Rio Pardo, próximo a Potiraguá.

De acordo com informações obtidas no local, a pista estava molhada por conta das fortes chuvas na localidade. O condutor do veículo, da Viação Novo Horizonte, se perdeu na curva e tombou na ponte, caindo em uma ribanceira às margens do rio.

No ônibus haviam 46 passageiros e, até o momento, infelizmente 5 pessoas foram a óbito no local, sendo uma criança, um homem e três mulheres. Dezenove pessoas deram entrada no Hospital de Potiraguá com sintomas mais leves, sendo 16 conduzidos pela ambulância e 03 pela CIPRv/Itabuna.

Os demais passageiros foram socorridos pelo SAMU e Corpo de Bombeiros e encaminhados para os hospitais de Itapetinga, Potiraguá e Vitória da Conquista.

Além dos policiais da Companhia Rodoviária, participam da operação, o efetivo da 8ª CIPM/ Itapetinga, CIPE sudoeste, GBM Itabuna e Vitória da Conquista, SAMU, Polícia Civil e DPT.