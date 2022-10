Acidente com três mortes na 415

Três pessoas morreram em consequência de um acidente no final da tarde deste domingo, 23, na BR-415, entre os municípios de Itapé e Ibicaraí, no sul da Bahia, onde uma moto chocou-se com um Pálio.

A moto, como apurou a polícia, era ocupada por um casal, arremessado a cerca de 100 metros do local da batida. O homem e a mulher, ainda não identificados, que moravam em Itabuna, morreram na hora.

A terceira vítima fatal do acidente foi identificada como Analice Borges, que morava em Itapetinga. Ela estava no Pálio, que capotou no momento da colisão.