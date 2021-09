Acidente de carro mata Adeum Sauer, ex-Secretário de Educação

O professor Adeum Sauer, ex-Secretario de Educação da Bahia, morreu num acidente na noite de sábado, 18, na região de Canavieiras, no sul do estado. Segundo a Polícia Rodoviária, o carro dirigido por ele caiu numa ribanceira, num trecho da BA-001. Ali mesmo, Sauer, 69 anos, não resistiu aos graves ferimentos.

PT Bahia lamenta

O Partido dos Trabalhadores da Bahia recebeu com tristeza a notícia do falecimento do professor Adeum Sauer, ex-secretário de educação do estado. Adeum morreu em um acidente de carro na cidade de Canvieiras, no sul do estado.

O presidente do diretório estadual do Partido, Éden Valadares, lamentou a morte de Adeum e desejou força à sua família neste momento de grande tristeza. “Que Deus o acolha e dê conforto à família”.

“No dia em que celebramos o centenário de Paulo Freire e toda resistência ao negacionismo dos que estão à frente do governo federal, a perda do companheiro Adeum Sauer deixa um grande luto na Educação da Bahia e do Brasil”, afirmou Éden.

Sociólogo, Adeum foi servidor da Ceplac, além de professor da Universidade Estadual de Santa Cruz UESC). No período de 2007 a 2009, comandou a Secretaria estadual de Educação no primeiro governo de Jaques Wagner. Por duas vezes, de 1993 a 1996 e de 2001 a 2004, foi secretário de Educação de Itabuna

Nota de Rui

O governador Rui Costa lamentou neste domingo (19), por meio das redes sociais, a morte de Adeum Hilário Sauer. Professor da Universidade Estadual de Santa Cruz (Uesc), Adeum Sauer foi secretário da Educação do Estado entre os anos de 2007 e 2009.

Na publicação, Rui destacou que “sua trajetória foi marcada pelo empenho em transformar a vida de baianos e baianas pela educação. Que Deus conforte seus familiares e amigos neste momento de dor”.