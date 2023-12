Acidente de carro mata jovem comerciante de Jussari

Na tarde deste sábado, 23, um acidente de carro causou a morte de um comerciante de Jussari, cidade que fica a cerca de 60 quilômetros de Itabuna. Júnior Medeiros de Mendonça, de 32 anos, dirigia um Celta que se envolveu em uma colisão com outro carro de passeio que fazia uma ultrapassagem na BR-101, trecho entre São José da Vitória e a vila de Itatingui (Pratas).

Júnior viajava com uma irmã, Ivana Mendonça, que escapou com vida do acidente. Ela ficou em estado de choque e recebeu assistência do Samu. O acidente causou comoção em Jussari, onde o comerciante, bastante conhecido na cidade, mantinha uma loja de materiais agrícolas.

Testemunhas informaram que Júnior Mendonça seguia em sua mão quando seu carro foi abalroado pelo segundo veículo. O lado esquerdo do Celta foi atingido em cheio, causando graves ferimentos no comerciante jussariense, que não resistiu.

Quanto ao motorista do outro carro, ainda não temos informações. No entanto, uma pessoa que passou pelo local do acidente, pouco tempo depois, disse nas redes sociais que ele estava agonizando no local.

Fotos: redes sociais