Acidente de carro resulta na morte de advogado em Canavieiras

O advogado Eduardo Elias Oliveira, de 67 anos, faleceu tragicamente em um acidente de carro na manhã de ontem, 11, na BA-001, em Canavieiras. Ele reduziu a velocidade de seu veículo para se deslocar para o acostamento, quando foi atingido por um caminhão. Sua esposa, que o acompanhava, sofreu fraturas e foi levada ao hospital.

De acordo com informações da polícia , Eduardo perdeu a visibilidade devido a uma nuvem de fumaça na estrada, o que o levou a buscar o acostamento, momento em que ocorreu a colisão. A fumaça, conforme relatado pela polícia, foi gerada por um incêndio nas proximidades.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foram acionadas e, ao chegarem no local, confirmaram o óbito do advogado e prestaram atendimento à sua esposa, que foi encaminhada ao hospital Costa do Cacau, em Ilhéus.