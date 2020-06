Foi programado para esta segunda-feira, 15, em Itamaraju, o sepultamento do corpo do advogado João Damasceno Borges de Miranda. Vítima de acidente no trânsito, ele morreu no último sábado, em Salvador.

O acidente ocorreu no sábado na Estrada do Côco, quando Damasceno pilotada uma moto. A morte do advogado gerou uma no nota de pesar da CAAB (Caixa dos Advogados do Estado da Bahia). A seguir: