Acidente de moto mata enfermeira do Hospital São José em Ilhéus

Alexsandra Oliveira Amaral, 34 anos, seguia para casa na manhã desta Quarta-Feira de Cinzas, 26, quando morreu em consequência de um acidente de trânsito, no bairro do Pontal, em Ilhéus. Ela sofreu graves ferimentos na cabeça e não resistiu.

Enfermeira, Alexsandra tinha saído de um plantão no Hospital São José, pouco antes do acidente. Segundo a polícia, ela estava em uma moto Bis que se chocou com um carro, na Avenida Lomanto Júnior, uma das mais movimentadas da cidade.

Não há informações sobre o carro envolvido no acidente, assim como a respeito da pessoa que o dirigia.