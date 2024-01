Acidente entre ônibus e caminhão mata 25 pessoas

Do G1

A prefeitura de Jacobina, cidade do norte da Bahia, anunciou que iniciou a organização de um velório coletivo após 25 pessoas morrerem e sete ficarem feridas em uma batida entre um ônibus de turismo e um caminhão. A gestão municipal também decretou luto oficial de sete dias.

O acidente aconteceu por volta das 23h30, no km 381 da BR-324, em trecho da cidade de São José do Jacuípe, a cerca de 300 km de Salvador. Das 25 vítimas, 23 estavam no ônibus e 4 no caminhão. Entre elas estão homens, mulheres, gestante, crianças e adolescentes.

Brigadista relata luta contra o tempo: ‘situação de guerra’

Em nota, a Prefeitura de Jacobina lamentou o acidente e informou que o velório será realizado no ginásio de esportes municipal. Ainda não há previsão de data e horário.

Os corpos das vítimas foram levados para os Departamentos de Polícia Técnica (DPTs) das cidades de Jacobina, Euclides da Cunha, Juazeiro e Senhor do Bonfim.

A gestão municipal afirmou ainda que também atua para agilizar a liberação e transferência dos corpos para Jacobina.

As 25 vítimas que morreram são: 21 pessoas que estavam no ônibus de passeio e quatro no caminhão. 24 delas morreram no local do acidente e uma após ser levado para um hospital da região.

Os passageiros do ônibus moravam em Jacobina e viajaram na noite do sábado (6) para a praia de Guarajuba, distrito turístico de Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador, e retornaram para o município na noite de domingo.

Ainda não há informações sobre o que causou a batida. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a pista, que foi interditada, foi liberada por volta das 8h desta segunda-feira (8).

A Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia (Agerba) informou que o ônibus estava regular e o motorista também estava com o cadastro em dia.

Em nota, a empresa Naldo Turismo, responsável pelo ônibus, lamentou o acidente, se solidarizou com a família das vítimas e disse que tem ajudado a Prefeitura de Jacobina a agilizar a liberação dos corpos e translado para o município.

Em sessão realizada na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), o governador do estado, Jerônimo rodrigues, contou que o Governo não mediu esforços para tentar salvar vidas, encaminhar viaturas e encontrar vagas em hospitais.

“Lamentável. Meus sentimentos às famílias que perderam os seus entes queridos”