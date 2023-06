Acidente envolvendo ambulância deixa três mortos

Um carro parado na rodovia para a troca de pneu causou um acidente grave na BA-617, entre os municípios de Caculé e Ibiassucê, no sudoeste da Bahia, na última sexta-feira. Segundo a Polícia Rodoviária, uma ambulância foi desviar do carro e acabou batendo com um ônibus.

Todas que pessoas mortas no acidente estavam na ambulância: o motorista Antônio Martins Rocha, 64 anos, e os pacientes Claudevina Batista Carvalho, 74 anos, e Nezilio Soares Santana, 93 anos. Entre os passageiros do ônibus ninguém ficou com ferimentos graves.