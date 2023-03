Acidente envolvendo ônibus mata quatro pessoas

José Carlos Andrade de Deus perdeu o controle do carro que dirigia e chocou-se contra o fundo de um ônibus. O resultado do acidente foi trágico: quatro mortos, incluindo o próprio José Carlos, 65 anos.

A batida ocorreu por volta das 20 horas de domingo, 5, no trevo de acesso a Canavieiras, no sul da Bahia. Assim como o motorista, todas as outras pessoas que estavam no carro morreram.

Entre as vítimas, Ana Beatriz Almeida, 11 anos e Marcela Almeida Luz, 9 anos, netas de José Carlos Andrade. As adolescentes eram filhas de Elenice Silva Luz, 44 anos, que também morreu.

Em relação ao ônibus, ele é usado para o transporte de funcionários de uma obra na região. Mas ninguém estava no veículo no momento do acidente.