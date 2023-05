Acidente mata cinco estudantes universitários

Cinco estudantes da Universidade Estadual de Feira de Santana (Uefs) morreram em um acidente de carro na noite de quinta-feira (18), na BR-242, em Itaberaba, cidade que fica na região da Chapada Diamantina. O veículo que eles estavam bateu de frente com um caminhão que transportava óleo vegetal. As informações são do GI.