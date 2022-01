Acidente mata ex-vereadora de Jaguaquara, mãe e sobrinha

A ex-vereadora Marleide de Novaes Nunes (foto), de Jaguaquara, morreu num acidente ocorrido na BR-116, no território de Poções, região sudoeste. Também foram a óbito a mãe dela, Marli Novaes, e a sobrinha Natanna Silva.

As três estavam num automóvel Ford Ka branco (placa policial RCWW-1H10), que seguia em direção a Vitória da Conquista e bateu de frente em uma carreta, na manhã de ontem (11).

Marleide dirigia o carro e o grupo saiu do distrito Stela Dubois, no Entroncamento de Jaguaquara. A Polícia Rodoviária Federal está investigando as causas da desastre.

Atualmente, ela comandava a 3ª Retran de Jaguaquara, órgão ligado à 7ª Ciretran de Jequié. Ficou viúvo o policial rodoviário Everaldo Júnior. (Com informações do Giro em Ipiaú.)