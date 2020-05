Acidente mata motorista de caminhão na 415

Um acidente envolvido dois caminhões ocorreu na tarde desta sexta-feira, 22, na BR-415, próximo ao entroncamento de Itapé. Como consequência, uma pessoa morreu e duas ficaram feridas. Socorridas pelo SAMU, elas foram levadas para o Hospital de Base, em Itabuna.

A vítima fatal do acidente, ainda não identificada, foi um motorista que transportava portas e janelas em um caminhão baú. Esse veículo bateu de frente com outro caminhão, que conduzia uma carga de postes de Vitória da Conquista para Itabuna.

O acidente provocou engarrafamento na rodovia, pois o caminhão baú ficou atravessado na pista com o corpo do motorista entre as ferragens. A vítima, inclusive, teve uma perna decepada tal a violência da batida, que ocorreu quando chovia no local.

Pista escorregadia, portanto, pode ter sido o motivo do acidente, que, segundo a Policia Federal, provocou a interdição da pista por cerca de uma hora e meia.