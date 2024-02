Um acidente de carro ocorreu agora há pouco na avenida Tancredo Neves, área duplicada da zona sul de Ilhéus, sentido Olivença. Um Sipin com placa de táxi virou possivelmente ao chocar-se contra o canteiro central da rodovia. O veículo ficou com os pneus pra cima. Uma unidade do SAMU acaba de chegar ao local para socorrer as vítimas. Ferida, pelo menos uma mulher foi vista ao lado do veículo aguardando atendimento.